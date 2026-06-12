Nach 18 Jahren gibt Frank Plasberg den Jury-Vorsitz des Bremer Fernseh- und Digitalpreises ab und moderiert auch die Preisverleihung nicht mehr. Der frühere ARD-Polittalker zieht sich auf eigenen Wunsch zurück, um sich neuen Projekten zu widmen, wie Radio Bremen mitteilte.
Frank Plasberg (69) gibt nach 18 Jahren den Vorsitz der Jury des Bremer Fernseh- und Digitalpreises ab. Zugleich zieht er sich als Moderator der Preisverleihung zurück. Das gab Radio Bremen am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt. Seit der Neuauflage des Wettbewerbs im Jahr 2008 war der frühere ARD-Polittalker die zentrale Figur des ARD-Preises für herausragenden Regionaljournalismus.