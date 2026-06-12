Nach 18 Jahren gibt Frank Plasberg den Jury-Vorsitz des Bremer Fernseh- und Digitalpreises ab und moderiert auch die Preisverleihung nicht mehr. Der frühere ARD-Polittalker zieht sich auf eigenen Wunsch zurück, um sich neuen Projekten zu widmen, wie Radio Bremen mitteilte.

Frank Plasberg (69) gibt nach 18 Jahren den Vorsitz der Jury des Bremer Fernseh- und Digitalpreises ab. Zugleich zieht er sich als Moderator der Preisverleihung zurück. Das gab Radio Bremen am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt. Seit der Neuauflage des Wettbewerbs im Jahr 2008 war der frühere ARD-Polittalker die zentrale Figur des ARD-Preises für herausragenden Regionaljournalismus.

115 Auszeichnungen in 18 Jahren In dieser Zeit wurden 115 Auszeichnungen vergeben. Der Schritt erfolgt auf eigenen Wunsch - Plasberg will sich neuen Projekten widmen. "Die Arbeit für den Bremer Fernseh- und Digitalpreis war für mich über viele Jahre hinweg eine bereichernde Aufgabe", erklärte er. "Ich danke den Jurymitgliedern, Partnern und allen Beteiligten für das vertrauensvolle Miteinander und wünsche dem Preis weiterhin eine starke Wirkung und viele herausragende Einreichungen."

Radio-Bremen-Intendantin Yvette Gerner würdigte den scheidenden Vorsitzenden: "Frank Plasberg hat den Preis mit großer fachlicher Kompetenz, großer Leidenschaft fürs Regionale und außergewöhnlichem persönlichem Engagement geprägt. Seine Stimme hat Gewicht - nicht nur innerhalb der Jury, sondern weit darüber hinaus. Für diese besondere, langjährige Leistung danken wir ihm ganz herzlich."

Selbst einmal ausgezeichnet

Plasberg kennt den Preis auch aus Sicht der Gewinner: 1989 erhielt er ihn gemeinsam mit Christine Westermann für ein Studiogespräch in der "Aktuellen Stunde" zum Geiseldrama von Gladbeck. Zum WDR-Fernsehen war er Mitte der 1980er Jahre gekommen und moderierte die Sendung 15 Jahre lang. Bekannt wurde er später mit Formaten wie "Hart aber fair" im Ersten und "Plasberg persönlich" im WDR. Ausgezeichnet wurde seine Arbeit unter anderem mit dem Deutschen Fernsehpreis, dem Adolf-Grimme-Preis und dem Bambi.

Nachfolge noch offen

Wer Vorsitz, Jury und Moderation übernimmt, will Radio Bremen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben. Die nächste Ausschreibung des Bremer Fernseh- und Digitalpreises startet am 1. Juli 2026.