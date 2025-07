Jessica Mulroney (45), eine ehemalige enge Freundin von Herzogin Meghan (43), und ihr Ehemann Ben Mulroney (49) sollen sich nach fast 17 Jahren Ehe getrennt haben. Wie mehrere Insider der US-Seite "Page Six" berichteten, sei die Trennung bereits "vor einiger Zeit" erfolgt.

"Jessica schien traurig, aber auch erleichtert, etwas Klarheit zu haben", sagte eine Quelle. Die kanadische Stylistin trage ihren Ehering schon seit geraumer Zeit nicht mehr und habe engen Freunden die Nachricht bei einer Hochzeit in Toronto mitgeteilt. Eine offizielle Bestätigung des Paares steht bislang aus.

Jessica Mulroney und der kanadische TV-Moderator Ben Mulroney gaben sich im Oktober 2008 das Jawort. Aus der Ehe gingen drei gemeinsame Kinder hervor: die Zwillingssöhne Brian und John (beide 14) und Tochter Ivy (12).

Jessica Mulroney war einst mit Herzogin Meghan befreundet

Jahrelang galten Jessica Mulroney und Herzogin Meghan als enge Freundinnen, seit sie sich 2011 in Kanada kennengelernt hatten. Mulroneys Kinder spielten sogar eine zentrale Rolle bei Meghans royaler Hochzeit mit Prinz Harry (40) im Jahr 2018: Die beiden Söhne trugen als Pagen den Schleier der Braut und fuhren mit ihr in der Kutsche zur St. George's Chapel. Tochter Ivy war eines der Blumenmädchen.

Die Freundschaft schien jedoch zu kippen, als Mulroney 2020 in einen Rassismus-Skandal verwickelt war. In der Folge verlor sie mehrere Werbepartner und Aufträge. Auch Herzogin Meghan soll sich von ihr distanziert haben. Später erklärte Mulroney jedoch in einer Instagram-Story, dass sie und die ehemalige Schauspielerin "eine Familie" seien: "Sie ist die netteste Freundin und hat sich jeden Tag bei mir erkundigt. Der Boulevard ist grauenhaft. Er produziert Lügen und verletzende Geschichten." Ob die beiden heute noch Kontakt haben, ist unklar.