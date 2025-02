Nach Faschingsumzug in Ehningen: Schlägerei am Bahnhof zwischen zwei Männern und einer Frau

1 Beim Faschingsumzug in Ehningen war noch alles gut, die Schlägerei ereignete sich erst hinterher. Foto: Eibner-Pressefoto/Francesco Gian

Am Bahnhof sind im Nachgang des Faschingsumzugs drei Personen in einen handgreiflichen Streit geraten. Unter anderem soll eine Frau auf einen am Boden liegenden Mann eingetreten haben.











Im Nachgang des Ehninger Faschingsumzug am Sonntag, 16. Februar, ist es am Bahnhof in Ehningen zu einer Schlägerei mit drei Personen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, befanden sich nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen die Tatverdächtigen gegen 17 Uhr am Bahnsteig 1 und warteten dort auf den Zug nach Herrenberg. Während des Wartens geriet ein 23-jähriger Mann in eine verbale Auseinandersetzung mit einem seiner Begleiter. In diese soll sich ein 25-Jähriger eingemischt und den 23-Jährigen geschlagen haben. Dieser setzte sich zur Wehr und soll ebenfalls mit Schlägen auf seinen Kontrahenten eingewirkt haben.