4 Warum die Mutter und ein achtjähriger Sohn getötet und der Elfjährige schwer verletzt wurde, ist derzeit noch unklar. Foto: dpa

Am Samstag wird der elfjährige Sohn nach einem Familiendrama schwer verletzt auf einer Straße in Tiefenbronn entdeckt. Seine Mutter und sein Bruder sind tot. Nun ist der Junge außer Lebensgefahr. Die Leichen sollen noch am Montag obduziert werden.

Tiefenbronn - Nach dem gewaltsamen Tod einer 38 Jahre alten Frau und ihres achtjährigen Sohnes in Tiefenbronn (Enzkreis) steht nun die Obduktion der Leichen an. Sie sei für Montag angeordnet worden, sagte ein Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft Pforzheim. Dringend tatverdächtig ist der 60 Jahre alte Familienvater, gegen den am Sonntag Haftbefehl erlassen worden war. Der Mann, ein Deutscher, liege weiterhin im Krankenhaus und sei nicht vernehmungsfähig.

Noch keine Informationen über Motive der Tat

Ein weiterer, am Samstag schwerstverletzt aufgefundener Sohn des Paares ist inzwischen außer Lebensgefahr, wie es weiter hieß. Der Elfjährige war von einem Zeugen auf der Straße entdeckt worden. Aufgrund seiner Aussagen hatte die Polizei dann das Wohnhaus der Familie durchsucht und die tote Mutter sowie den toten Achtjährigen gefunden. Auch der Vater war dort angetroffen worden. Zur Nationalität von Frau und Kindern konnte der Sprecher zunächst nichts sagen.

Wie die beiden Opfer getötet und der Elfjährige verletzt wurden und warum der verdächtige Familienvater im Krankenhaus liegt, wollte der Sprecher nicht kommentieren. Auch über die Motive der Tat gibt es noch keine Informationen.