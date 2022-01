1 Die Tatverdächtigen befinden sich in U-Haft. (Symbolbild) Foto: imago images/Fotostand/Fotostand / K. Schmitt via www.imago-images.de

Bereits im Oktober berichtete die Polizei von einem Fall, als eine junge Frau in einer Gaststätte an der Hauptstätter Straße vergewaltigt worden sein soll. Nun präsentiert sie zwei Tatverdächtige.















Stuttgart - Polizeibeamte haben am Donnerstag zwei Männer im Alter von 28 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, eine 21 Jahre alte Frau bereits im Oktober letzten Jahres in einer Gaststätte an der Hauptstätter Straße in Stuttgart-Mitte vergewaltigt zu haben. In einer Diskothek an der Theodor-Heuss-Straße traf die junge Frau laut Polizeibericht im Laufe der Nacht zum 9. Oktober 2021 auf zwei Männer, die sie in eine Gaststätte an der Hauptstätter Straße führten. Dort sollen sie die Frau zu sexuellen Handlungen gegen ihren Willen gezwungen haben.

In Fellbach und Winnenden festgenommen

Umfangreiche Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur der beiden Tatverdächtigen. Auf richterlichen Beschluss durchsuchten die Polizeibeamten deren Wohnungen in Fellbach und Winnenden und nahmen die beiden Männer fest. Die 28 Jahre alten Männer wurden am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt, der die Haftbefehle bestätigte und in Vollzug setzte.