Nach Fake-Video-Post: US-Eishockey-Star Brady Tkachuk wehrt sich gegen das Weiße Haus

Das Weiße Haus teilte nach dem Olympia-Gold der US-Eishockeyspieler ein KI-generiertes Video, in dem Superstar Brady Tkachuk scheinbar Kanadier beleidigt. Der Kapitän der Ottawa Senators wehrt sich nun gegen den manipulierten Clip und stellt klar: "Das bin nicht ich."
Eigentlich hätte es eine reine Triumphgeschichte sein sollen: Die US-Eishockey-Nationalmannschaft der Herren gewann am 22. Februar bei den Olympischen Winterspielen 2026 die Goldmedaille - mit einem 2:1-Overtime-Sieg gegen Erzrivale Kanada. Doch was danach folgte, dürfte Superstar Brady Tkachuk (26) deutlich weniger gefreut haben als der Erfolg auf dem Eis.