Nach Fahrzeugbrand: Lüftungsanlage des Engelbergtunnels beschädigt

Der Brand eines Renault am Mittwochnachmittag hat am Engelbergtunnel Spuren hinterlassen: Die Lüftungsanlage muss aufwendig repariert werden. Das hat Folgen für Autofahrer.
Das Auto, das am Mittwochnachmittag im Engelbergtunnel ausgebrannt ist, hat größere Spuren hinterlassen. „In Folge des Fahrzeugbrands sind in der Weströhre Störungen an der Lüftungsanlage des Tunnels aufgetreten“, teilt die Autobahn GmbH, Niederlassung Südwest, als Betreiberin des Tunnels mit. Die Reparatur der beschädigten Komponenten könne voraussichtlich Zeit bis zum 24. August in Anspruch nehmen.