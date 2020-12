Steigende Sterbefälle durch das Coronavirus Inzidenz erreicht in Stuttgart einen neuen Höchstwert

In Stuttgart sind in den vergangenen Tagen die Neuinfektionen mit dem Coronavirus weiter gestiegen. Das gilt auch für die Sterbefälle in den Alten- und Pflegeheimen, die ebenfalls einen neuen Höchstwert erreicht haben.