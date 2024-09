Nach extremen Regenfällen: Hochwasserwelle der Oder nähert sich Grenze zu Deutschland

2 Die Oder bei der Stadt Nowa Sol in der Woiwodschaft Lebus. Auch hier werden Vorkehrungen für das Hochwasser getroffen. Foto: Lech Muszynski/PAP/dpa

In Breslau geht der Pegelstand der Oder bereits leicht zurück. Banges Warten herrscht weiter in den grenznahen Regionen.











Link kopiert



Warschau - Die Hochwasserwelle der Oder bewegt sich weiter flussabwärts und nähert sich damit der Grenze zu Deutschland. Die Gebietsverwaltung der grenznahen polnischen Woiwodschaft Lebus rief Hochwasseralarm für die an der Oder gelegenen Regionen aus. Es wird erwartet, dass der Hochwasserscheitel am Sonntag die Kreisstadt Nowa Sol rund 80 Kilometer östlich der Grenze erreicht. Auch in Westpommern laufen die Vorkehrungen für das Hochwasser an.