Nach Explosionen in Stuttgart: Wie sicher sind Gaskartuschen und Spraydosen?

In Stuttgart sind binnen kurzer Zeit zwei Wohnungen nach Explosionen von Alltagsgegenständen verwüstet worden. Was muss man im Umgang mit Kartuschen und Spraydosen beachten, um sicher zu sein?











Die Gefahr hat dort gelauert, wo sie nur wenige vermuten würden: in Alltagsgegenständen, die die meisten zu Hause haben. Gleich zweimal binnen weniger Wochen sind in Stuttgart Wohnungen durch Explosionen verwüstet worden, die nichts mit Leitungsschäden oder Gewalttaten zu tun hatten. Mitte Dezember hat nachts ein gewaltiger Knall die Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Reichenbachstraße in Bad Cannstatt aus dem Schlaf gerissen. Eine 17-Jährige wurde verletzt, die betroffene Wohnung war danach unbewohnbar. Ursache nach Angaben der Polizei: eine gewöhnliche Haarspraydose.