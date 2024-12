Nach Explosionen in Den Haag

1 Im Zusammenhang mit den verheerenden Explosionen in Den Haag hat die niederländische Polizei drei Verdächtige festgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Soeren Stache

Zwei Explosionen zerstören ein Mehrfamilienhaus in Den Haag. Sechs Menschen sterben. Nun sind Ermittler offenbar einen Schritt weiter.











Link kopiert



Im Zusammenhang mit den verheerenden Explosionen in einem Wohnhaus in Den Haag mit sechs Toten hat die niederländische Polizei drei Verdächtige festgenommen. Sie seien möglicherweise an der Explosion beteiligt gewesen, teilte die Polizei mit. Auch einige Autos seien beschlagnahmt worden.