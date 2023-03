1 Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Foto: dpa/Jean-Christophe Bott

In der Schweiz hat die Polizei mehrere Leiche in einer Villa am Neuenburgersee gefunden. Zuvor kam es zu einer Explosion und einem Brand.









Nach einer Explosion und einem Brand in einer Villa in der Schweiz sind dort mehrere Leichen entdeckt worden. Die Kantonspolizei von Waadt teilte am Donnerstag mit, sie sei am Morgen um 6.40 Uhr zu einer Villa in der am Neuenburgersee gelegenen Stadt Yverdon-les-Bains gerufen worden. Laut Notruf hatte sich dort erst eine Explosion ereignet, gefolgt von einem Brand. In dem Wohnhaus seien mehrere Leichen gefunden worden.

Nach Informationen der Schweizer Zeitung „24 heures“ hatte eine fünfköpfige Familie in der Villa gelebt. Die Polizei habe Ermittlungen zu dem Vorfall eingeleitet, sagte ihr Sprecher Alexandre Bisenz der Nachrichtenagentur AFP. Dabei werde auch geprüft, ob der Brand tatsächlich erst nach der Explosion ausgebrochen sei.