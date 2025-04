Nach Explosion in Stutensee: Selbstgebastelte Gasheizung ließ Wohnhaus einstürzen

1 Explosion in Stutensee am 17. Februar: Das Gebäude war wie ein Kartenhaus zusammengebrochen. Foto: dpa/René Priebe

Nach dem Einsturz eines Hauses mit einem Toten steht jetzt der Grund für die Explosion fest. Behörden warnen vor gefährlichen Eigenkonstruktionen mit Flüssiggas.











Link kopiert



Der Einsturz eines Hauses in Stutensee (Landkreis Karlsruhe) mit einem Toten vor zwei Monaten ist auf eine selbstgebaute, mit Flüssiggas betriebene Heizung zurückzuführen. In einer mit der Polizei und der Stadt Stutensee abgestimmten Pressemitteilung gab dies am Donnerstag die Netze-Gesellschaft Südwest bekannt. Das Gebäude war demnach nicht an das knapp 5.000 Kilometer lange Versorgungsnetz des Betreibers angeschlossen. Die Behörden warnen vor gefährlichen Eigenkonstruktionen mit Flüssiggas.