Nach Explosion in Albstadt: „Wir wissen momentan gar nichts“ – Schwager meldet sich mit Video

Am 10. Januar veröffentlicht ein Angehöriger der Familie, die bei der Explosion in Albstadt ums Leben kam, ein Video. Die Ermittlungen dauern an.
In Albstadt-Tailfingen explodiert ein Wohnhaus, eine junge Familie kommt bei dem Einsturz ums Leben. Die Spurensuche nach dem tragischen Unglück in der Josefstraße dauert an. Weil bereits Gerüchte kursieren, hat ein Angehöriger ein Video auf Facebook veröffentlicht, wie die Südwest Presse berichtet. Er bittet darum, keine Spekulationen zur Ursache zu verbreiten, da diese bisher noch nicht geklärt werden konnte. „Wir wissen aktuell gar nichts, wir wissen nur, dass es drei Tote gab“, sagt er – und, dass es eine Gasexplosion gewesen sei.