1 Der Iran reagiert auf EU-Sanktionen: Parlamentsabgeordnete tragen die Uniformen der Revolutionsgarden. (Archivbild) Foto: Hamed Malekpour/Islamic Consultative Assembly News Agency;AP/dpa

Nach langer Debatte stufte die EU Irans Revolutionsgarden als Terrororganisation ein. Aus Teheran folgen Reaktionen.











Tehran - Der Iran hat nach eigenen Angaben in Reaktion auf den EU-Beschluss, die iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation einzustufen, alle Botschafter europäischer Länder einbestellt. "Gestern und heute wurden alle europäischen Länder und EU-Mitgliedstaaten mit Botschaften in Teheran ins Außenministerium einbestellt", sagte Außenamtssprecher Ismail Baghai bei einer Pressekonferenz. Es sei das "Mindeste", weitere Reaktionen würden folgen.