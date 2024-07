Nach etwa zwei Jahren: Trennung bei Unter uns-Stars Sharon Berlinghoff und Timothy Boldt

Die beiden "Unter uns"-Stars Timothy Boldt (33) und Sharon Berlinghoff (28) sind kein Paar mehr. Die Schauspieler teilten jeweils in ihren Instagram-Storys ein Statement, mit dem sie ihre Trennung verkündeten. Darin schreiben sie an ihre Fans und Follower gerichtet: "Hallo ihr Lieben, uns haben wirklich viele Nachrichten und Kommentare zu dem Thema erreicht. Wir möchten euch mitteilen, dass wir nicht mehr zusammen sind und getrennte Wege gehen."

"Es war eine tolle Zeit"

Weiter heißt es von den beiden TV-Stars, die Trennung bedeute nicht, "dass wir einander nicht mehr schätzen". Sie seien im Guten auseinandergegangen. Zudem bitten Timothy Boldt und Sharon Berlinghoff um Verständnis dafür, dass "wir uns darüber hinaus nicht weiter dazu äußern werden". Am Ende des Statements bedankt sich das Ex-Paar für die Unterstützung ihrer Followerinnen und Follower über die Jahre - "es war eine tolle Zeit".

Vor etwa zwei Jahren, im Mai 2022, hatten Timothy Boldt und Sharon Berlinghoff ihre Beziehung öffentlich gemacht, ebenfalls in einem Instagram-Post. Damals schrieben die zwei Schauspielkollegen: "Die schönsten Kapitel des Lebens schreibt man zusammen. Und weil wir uns ein Leben ohne den anderen nicht mehr vorstellen können, teilen wir unsere Liebe ab jetzt mit euch." Wie lange sie zu diesem Zeitpunkt bereits ein Paar waren, verrieten sie nicht.

Timothy Boldt und Sharon Berlinghoff seit Jahren bei "Unter uns"

Timothy Boldt spielt in der RTL-Serie "Unter uns" seit 2012 die Figur Ringo. Der Schauspieler hatte auch schon Auftritte in Serien wie "SOKO Stuttgart", "Küstenwache" oder "Lindenstraße". Sharon Berlinghoff kam einige Jahre nach ihrem nun Ex-Partner zu "Unter uns". Die Schauspielerin ist in der Serie seit 2018 als Vivien zu sehen und wirkte auch schon in "Pastewka", "SOKO Wismar" oder "Rentnercops" mit.