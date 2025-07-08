Marsianer ahoi? Es gibt doch keine grünen Männchen

Fiktion trifft Realität: Mit der Vorstellung von Marsmännchen war es spätestens 1965 vorbei. Damals sendete die US-Sonde „Mariner 4“ erstmals Bilder vom roten Planeten.
Der kleine David MacLean beobachtet, wie hinter dem Haus seiner Eltern ein Raumschiff landet, welches sich in einen Sandhügel eingräbt. Anfangs will ihm niemand glauben. Erst als nach und nach Menschen verschwinden und seltsame Dinge geschehen wird klar: Große grüne Männchen vom Mars bereiten eine Invasion der Erde vor. Erst als die US-Armee eingreift, eine Bombe am außerirdischen Raumschiff angebracht wird und dieses beim Start explodiert, ist der grüne Spuk wieder vorbei.