Nach erstem Tourabschnitt von Oasis: Ich bin stolz auf ihn: Noel Gallagher überrascht mit Lob für Liam

Liam und Noel Gallagher haben die erste Etappe ihrer Reunion-Tour erfolgreich hinter sich gebracht. Nach Jahren voller Streit überrascht Noel nun mit anerkennenden Worten für seinen Bruder. "Ich bin stolz auf ihn", erklärt der Musiker in einem Interview.
Viele Jahre waren Liam (52) und Noel Gallagher (58) zerstritten und teilten öffentlich gegeneinander aus. Doch nach der Oasis-Reunion findet Noel ungewohnt lobende Worte für seinen jüngeren Bruder. "Liam macht einen tollen Job und ich bin stolz auf ihn", schwärmt er im Interview mit dem Radiosender "Talksport". Er selbst könne "nicht so wie er in Stadien auftreten, das liegt mir einfach nicht".