Nach Eröffnung in Stuttgart: Der große Plan des Podolski-Döner-Imperiums

Lukas Podolski hat seine erste Dönerfiliale in Süddeutschland eröffnet. Bis 2026 sollen über 100 Filialen in Deutschland entstehen – und das Geschäft international erweitert werden. Das Ziel: Die größte Dönerkette in Europa werden.

Am Freitag eröffnete die erste Filiale von Lukas Podolskis Dönerkette Mangal X Lukas Podolski 10 in Stuttgart. Mehr als hundert Fans und Neugierige warteten teilweise mehrere Stunden vor dem Dönerladen. Die Stuttgarter Filiale ist die erste in Süddeutschland und ein essenzieller Bestandteil der Expansionsstrategie des Franchiseunternehmens.

Mittlerweile gibt es über 30 Filialen, überwiegend in Nordrhein-Westfalen, aber auch in anderen Großstädten wie Berlin. „Nachdem wir uns in Berlin behaupten konnten, bin ich mir sicher, dass wir das auch in Stuttgart schaffen“, sagte Harun Yildiz, der Gebietsleiter Deutschland der Dönerkette. Stuttgart ist zudem eine besondere Filiale für ihn, da es die erste ist, die ihm gehört – die anderen betreut er lediglich.

Mehr als 100 Dönerläden bis 2026 geplant

„Lukas Podolski ist in Stuttgart beliebt, und der Andrang zeigt, dass es genau die richtige Entscheidung war, hier zu eröffnen“, freute sich Yildiz bei der Eröffnung. Doch bei einer Filiale im Süden soll es nicht bleiben. „Wir planen weitere Filialen in ganz Deutschland“, und auch die Region Stuttgart könnte somit weitere Poldi-Dönerläden bekommen.

Ein Blick nach Köln zeigt, dass die Läden nicht immer nur kleinere Imbisse sein müssen, es kann auch ein Döner-Restaurant mit vielen Sitzplätzen werden. Auch das ist Teil des Konzepts. Im Gespräch verriet uns Yildiz, wie es mit dem Unternehmen weitergehen soll. „Wir planen bis Anfang 2026 mit über 100 Mangal-Dönern in ganz Deutschland.“ Das Ziel sei es, die größte Dönerkette in Deutschland oder ganz Europa zu werden. Die 100 Läden sollen dabei nur der Anfang sein. Der Ausblick auf das kommende Jahrzehnt zeigt, dass die Podolski-Kette Großes vorhat: „Unser Ziel ist es, in den nächsten acht bis zehn Jahren 1000 Läden zu haben, in Deutschland aber auch international.“

2400 Kochroboter bestellt

Damit dieses anvisierte Wachstum möglich ist, bedarf es auch Automatisierung, und auch diese wurde bereits mit der Entwicklung von sogenannten autonomen Kochrobotern auf den Weg gebracht. Über 2400 Stück bestellte das Mangal-Döner-Imperium kürzlich bei der Circus Group, wie das KI-Robotik-Unternehmen bekannt gab. Es soll das „erste KI-robotik-basierte Projekt in diesem Bereich weltweit mit einem geschätzten kumulativen Umsatzpotenzial in der Größenordnung von 400 Millionen Euro“ sein, wie Circus bekanntgegeben hat. „Mangal X LP10 plant die Eröffnung eines Flagship-Stores als weltweit ersten vollautonomen Dönerladen im Jahr 2025“, heißt es weiter.

Doch neben den Dönerläden expandiert Mangal X Lukas Podolski auch in anderen Bereichen. So gibt es seit Kurzem „Das Filet der Straße“ im Einzelhandel zu kaufen – sozusagen das Mangal-Dönerfleisch für zuhause. Auch weitere Einzelhandelsprodukte sind unter dem Markennamen gelistet. Die Produkte werden von der Kölner Zentrale aus vertrieben, von wo aus auch das Fleisch, das Brot und die Soßen für den Poldi-Döner stammen.

Expansion ins Ausland geplant

Bereits in diesem Jahr will die Dönerkette noch kräftig wachen. „Aktuell befinden sich 23 Filialen deutschlandweit im Bau, die alle in den nächsten Monaten eröffnet werden“, verriet Yildiz. Und auch das internationale Geschäft startet bald: „Innerhalb der nächsten Wochen eröffnet unsere erste internationale Filiale in Warschau, Polen.“

Im Laufe der kommenden Jahre versuche man zudem, weitere Länder mit Döner zu erschließen. „Wir wollen in Polen, Großbritannien, Aserbaidschan, Georgien und Armenien Filialen eröffnen.“ Dabei betonte Yildiz: „Wir bei Mangal sind eine Familie. Wir wollen gesund und vor allem gemeinsam wachsen, um unsere Ziele zu erreichen.“