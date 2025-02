Nach Erlass von Donald Trump: Google benennt Golf von Mexiko für US-Nutzer in „Golf von Amerika“ um

1 Das Logo von Google ist an einem Gebäude der Konzernzentrale zu sehen (Archivbild). Foto: dpa/Andrej Sokolow

Der US-Riese Google hat den Golf von Mexiko in seinem Onlinedienst Google Maps am Montag für US-Nutzer in „Golf von Amerika“ umgeändert - und ist damit einem Erlass von US-Präsident Donald Trump gefolgt.











US-Präsident Donald Trumps Erlass, den Golf von Mexiko umzubenennen, hat jetzt auf Google Maps durchgeschlagen: Der US-Riese Google hat den Golf von Mexiko in seinem Onlinedienst am Montag für US-Nutzer in „Golf von Amerika“ umgeändert. Nutzer außerhalb der USA würden weiterhin sowohl den ursprünglichen als auch den neuen Namen sehen, erklärte das Tech-Unternehmen in einem Blog-Eintrag. Dies sei bei umstrittenen Ortsnamen so üblich.