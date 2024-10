Nach Erkrankungen in den USA: McDonald’s nimmt Verkauf von Burger wieder auf

1 Die Fast-Food-Kette gab Entwarnung und will den Rindfleisch-Burger wieder in den Verkauf nehmen. (Symbolbild) Foto: dpa/Angelika Warmuth

In den USA erkrankten Dutzende nach dem Verzehr eines McDonald’s-Burgers. Nun gibt die Kette Entwarnung - und will ihren Klassiker bald wieder über die Theken bringen.











Link kopiert



Nach einem Kolibakterien-Ausbruch mit Dutzenden Kranken und einem Todesfall in den USA will die Fast-Food-Kette McDonald’s ihren betroffenen Rindfleisch-Burger wieder in den Verkauf nehmen. „Wir sind weiter sehr zuversichtlich, dass sämtliche mit diesem Ausbruch in Zusammenhang stehenden kontaminierten Produkte aus unserer Lieferkette entfernt wurden“, teilte das Unternehmen am Sonntag (Ortszeit) mit.