Der frühere Baseball-Profi Brett Gardner (41) und seine Frau Jessica müssen den plötzlichen Tod ihres Sohnes Miller verkraften. Er ist im Alter von nur 14 Jahren gestorben, nachdem er im Urlaub erkrankt war.

Viele Fragen, wenige Antworten

Das Paar gab die traurige Nachricht am 23. März in einer Erklärung bekannt, die auf dem X-Account der New York Yankees geteilt wurde. Darin hieß es, der Teenager sei am Freitagmorgen "friedlich im Schlaf" gestorben. "Er war 14 Jahre alt und hat uns viel zu früh verlassen, nachdem er zusammen mit mehreren anderen Familienmitgliedern im Urlaub erkrankt war", schrieben die Eltern. "Wir haben so viele Fragen und so wenige Antworten."

Weiter betonten sie: "Miller war ein geliebter Sohn und Bruder und wir können uns unser Leben ohne sein ansteckendes Lächeln noch immer nicht vorstellen." Er habe Football, Baseball, Golf, Jagen, Angeln, seine Familie und seine Freunde geliebt. "Er genoss jeden Tag sein Leben in vollen Zügen."

Die Gardners drückten ihre Dankbarkeit gegenüber denjenigen aus, die ihnen "in dieser schwierigen Zeit Unterstützung und Ermutigung" angeboten haben.

Die Yankees veröffentlichten über X eine separate Erklärung, in der sie betonten, ihre Herzen seien schwer und das Team sei "von Trauer erfüllt": "Worte scheinen unbedeutend und unzureichend, wenn man versucht, einen solch unvorstellbaren Verlust zu beschreiben."

14 Jahre lang für die Yankees auf dem Platz

Brett Gardner spielte von 2008 bis 2021 in 14 Saisons für die Yankees und verhalf ihnen 2009 zum Sieg in der World Series. Der Sportler hat sich 2021 vom Baseball zurückgezogen. Mit Ehefrau Jessica ist er seit 2007 verheiratet, das Paar hat noch einen weiteren Sohn. Hunter wurde 2008 geboren.