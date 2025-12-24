Nach Erfolg mit West End Girl: Lily Allen befindet sich wegen Kaufsucht in Therapie

Lily Allen befindet sich in Therapie. Die Sängerin erklärte, sich wegen ihrer Kaufsucht Hilfe gesucht zu haben. Nach dem Erfolg ihres neuen Albums habe sie "wie eine Verrückte" geshoppt.

Lily Allen (40) hat ihre Kaufsucht öffentlich gemacht. Die Sängerin erklärte in ihrem Podcast "Miss Me?", sie befinde sich wegen exzessiven Shoppings seit "vier, fünf Monaten" in Therapie. Seit der Veröffentlichung ihres Albums "West End Girl" habe das Shoppen Überhand genommen. Sie habe "wie eine Verrückte" eingekauft.

Sie kaufte Taschen, Schmuck und ein Auto Allen belohnte sich angesichts des Erfolgs der Platte mit einem Ring, den ein Smaragd und Diamanten schmücken. "Ich habe mir ein kleines Geschenk gekauft, aber so klein ist es nun auch wieder nicht", erzählte sie. "Man muss sich etwas gönnen und den Moment feiern."

Bei ihr überschreite das allerdings den gesunden Rahmen. "Ich bin überzeugt, dass ich eine Milliardärin bin. Handtaschen wurden gekauft, Schmuck und ein Auto wurden gekauft", berichtete sie von ihren Einkäufen. Sie habe sich etwa einen Porsche im Wert von 120.000 britischen Pfund (rund 137.500 Euro) sowie eine Hermes-Handtasche im Wert von 16.500 Pfund (ca. 18.900 Euro) geleistet.

Das steckt hinter ihrer Kaufsucht

Die Kaufsucht will Allen mithilfe einer EMDR-Therapie bewältigen. EMDR steht dabei für "Eye Movement Desensitisation and Reprocessing", zu Deutsch "Desensibilisierung und Verarbeitung durch Augenbewegungen". Allen beschreibt die Therapie als "lebensverändernd". In der Therapie gehe es darum, traumatische Erfahrungen zu visualisieren und körperliche sowie emotionale Reaktionen zu erkennen. Die Technik nutze stimulierende Reize, um den Fokus auf die eigenen Gefühle zu lenken So werde der Schmerz nach und nach kleiner, beschreibt Allen.

Die Sängerin glaubt, die Ursache ihrer Kaufsucht zu kennen. Sie versuche, ihr Geld "loszuwerden", weil sie davon überzeugt sei, es nicht zu verdienen. Ähnliche Gedanken hatte Allen früher versucht, mit Alkohol und anderen Drogen zu bekämpfen. "Drogen und Alkohol waren sehr gut darin, meinen inneren Kritiker zum Schweigen zu bringen", sagte sie im Interview mit dem "Guardian". Inzwischen soll sie seit fünf Jahren abstinent leben.