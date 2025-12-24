Nach Erfolg mit West End Girl: Lily Allen befindet sich wegen Kaufsucht in Therapie

Lily Allen befindet sich in Therapie. Die Sängerin erklärte, sich wegen ihrer Kaufsucht Hilfe gesucht zu haben. Nach dem Erfolg ihres neuen Albums habe sie "wie eine Verrückte" geshoppt.
Lily Allen (40) hat ihre Kaufsucht öffentlich gemacht. Die Sängerin erklärte in ihrem Podcast "Miss Me?", sie befinde sich wegen exzessiven Shoppings seit "vier, fünf Monaten" in Therapie. Seit der Veröffentlichung ihres Albums "West End Girl" habe das Shoppen Überhand genommen. Sie habe "wie eine Verrückte" eingekauft.