Nach Erdrutsch: Bis auf Weiteres kein Zugverkehr zwischen Marbach und Backnang

Starkregen im Kreis Ludwigsburg Bilder von Schäden: So sieht es nach dem Unwetter aus

In Affalterbach und in Kirchberg an der Murr hat das Unwetter am Mittwochnachmittag besonders schwere Schäden hinterlassen. Die Bahngleise auf der Strecke zwischen Marbach und Backnang sind überschüttet worden.