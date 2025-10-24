Das Wappen von Prinz Andrew (65) ist offenbar aus Schloss Windsor verschwunden. Medienberichten zufolge soll dies ein weiterer Schritt sein, um den jüngeren Bruder von König Charles (76) für die Öffentlichkeit unsichtbar zu machen. Prinz Andrew hatte in der vergangenen Woche bekannt gegeben, dass er auf die Nutzung seiner Titel verzichtet, einschließlich des Titels Herzog von York.

Das Banner mit Andrews Wappen war neben dem von Prinz William (43) in der St.-Georgs-Kapelle ausgestellt. Erstmals war es dort laut der Berichte 2006 zu sehen, nachdem Andrew zum Ritter des Hosenbandordens ernannt worden war. Diese Ehre wurde ihm bisher nicht offiziell aberkannt, Andrew erklärte sich jedoch bereit, den Status als Ritter des Hosenbandordens aufzugeben. Die Entfernung des Banners erfolgt der "Sun" zufolge "in der Regel nur in Fällen von Hochverrat oder bewaffnetem Aufstand gegen die Krone".

Prinz Andrew ist in den Epstein-Skandal verwickelt

Prinz Andrew hatte am 17. Oktober wegen des Epstein-Skandals seine Titel zurückgegeben. Weiterhin bestreitet er jedoch alle Vorwürfe gegen ihn. "In Gesprächen mit dem König und meiner unmittelbaren sowie weiteren Familie sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die anhaltenden Anschuldigungen gegen mich von der Arbeit Seiner Majestät und der Königsfamilie ablenken", hieß es in einer persönlichen Erklärung Andrews. Er habe sich dazu entschieden, "meine Pflicht gegenüber meiner Familie und meinem Land an erste Stelle zu setzen. [...] Mit Zustimmung Seiner Majestät sind wir der Ansicht, dass ich nun einen Schritt weiter gehen muss. Ich werde daher meinen Titel und die mir verliehenen Ehren nicht mehr führen. Wie ich bereits zuvor gesagt habe, weise ich die gegen mich erhobenen Vorwürfe entschieden zurück."

Bereits im Jahr 2022 hatte es für Prinz Andrew wegen seiner Verbindungen zu dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) Konsequenzen gegeben. Er verlor damals seine "militärischen Zugehörigkeiten und königlichen Schirmherrschaften". Andrew übernimmt bereits seit Jahren keine offiziellen Aufgaben mehr für das Königshaus.