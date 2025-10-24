Es ist ein weiteres Zeichen seines tiefen Falls: Das Wappen von Prinz Andrew ist nicht länger auf Schloss Windsor zu sehen.
Das Wappen von Prinz Andrew (65) ist offenbar aus Schloss Windsor verschwunden. Medienberichten zufolge soll dies ein weiterer Schritt sein, um den jüngeren Bruder von König Charles (76) für die Öffentlichkeit unsichtbar zu machen. Prinz Andrew hatte in der vergangenen Woche bekannt gegeben, dass er auf die Nutzung seiner Titel verzichtet, einschließlich des Titels Herzog von York.