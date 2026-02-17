Ihren Titel und den luxuriösen Wohnsitz hat Sarah Ferguson im Zuge der Epstein-Enthüllungen bereits verloren. Nun stehen auch ihre Unternehmen vor dem Aus.
Sechs Unternehmen von Sarah Ferguson (66) werden nach den Enthüllungen über ihre Beziehungen zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) abgewickelt. Das berichtete die britische Zeitung "The Guardian" unter Berufung auf die Verwaltungsbehörde Companies House, die das Handelsregister in Großbritannien führt. Demnach wurde ein Antrag auf Löschung der Unternehmen gestellt.