Nach den jüngsten Epstein-Enthüllungen hält sich Sarah Ferguson in einem Luxus-Chalet in Österreich auf. Doch während sie den Sturm abwartet, sollen aus den USA Angebote eintreffen, die ihre finanzielle Lage schlagartig verändern könnten.
Nach den Enthüllungen rund um die Epstein-Akten winken Sarah Ferguson (66) offenbar lukrative Deals aus Hollywood. Wie die britische "Daily Mail" berichtet, häufen sich derzeit die Angebote von US-Fernsehsendern, Filmstudios und Streamingdiensten, die die ehemalige Duchess of York vor die Kamera holen wollen. Ziel: Fergie soll über ihre jahrelange Freundschaft zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein auspacken.