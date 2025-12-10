Nach Epstein-Enthüllungen: Prinz Carl Philip ohne Prinzessin Sofia bei Nobelpreis-Zeremonie

Während die schwedische Königsfamilie in Stockholm die Nobelpreisträger ehrt, bleibt ein prominenter Platz leer. Prinz Carl Philip erschien ohne seine Ehefrau Sofia - nur 24 Stunden, nachdem der Hof alte Verbindungen der Prinzessin zu Jeffrey Epstein bestätigte.
Es ist einer der wichtigsten Termine im Kalender der schwedischen Königsfamilie: Am 10. Dezember, dem Todestag Alfred Nobels, versammelten sich die Royals in Stockholm, um die diesjährigen Preisträger zu ehren. Doch während König Carl XVI. Gustaf, Königin Silvia, Kronprinzessin Victoria mit Prinz Daniel und Prinzessin Madeleine mit Chris O'Neill in vollem Ornat erschienen, fehlte eine prominente Figur: Prinzessin Sofia (41). Ihr Ehemann, Prinz Carl Philip (46), schritt ohne sie über den blauen Teppich.