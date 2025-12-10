Nach Epstein-Enthüllungen: Prinz Carl Philip ohne Prinzessin Sofia bei Nobelpreis-Zeremonie

Während die schwedische Königsfamilie in Stockholm die Nobelpreisträger ehrt, bleibt ein prominenter Platz leer. Prinz Carl Philip erschien ohne seine Ehefrau Sofia - nur 24 Stunden, nachdem der Hof alte Verbindungen der Prinzessin zu Jeffrey Epstein bestätigte.

Es ist einer der wichtigsten Termine im Kalender der schwedischen Königsfamilie: Am 10. Dezember, dem Todestag Alfred Nobels, versammelten sich die Royals in Stockholm, um die diesjährigen Preisträger zu ehren. Doch während König Carl XVI. Gustaf, Königin Silvia, Kronprinzessin Victoria mit Prinz Daniel und Prinzessin Madeleine mit Chris O'Neill in vollem Ornat erschienen, fehlte eine prominente Figur: Prinzessin Sofia (41). Ihr Ehemann, Prinz Carl Philip (46), schritt ohne sie über den blauen Teppich.

Das Fehlen der Prinzessin folgt unmittelbar auf Berichte, die das schwedische Königshaus in Aufruhr versetzt haben. Nur einen Tag vor der glanzvollen Zeremonie bestätigte der Palast Verbindungen zwischen Prinzessin Sofia und dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019), die rund 20 Jahre zurückreichen.

Berichte über Epstein-Kontakt

Der Palast bestätigte Berichten der Zeitung "Dagens Nyheter" zufolge, dass Prinzessin Sofia Jeffrey Epstein getroffen habe. "Prinzessin Sofia wurde der betreffenden Person um das Jahr 2005 herum bei einigen wenigen Gelegenheiten vorgestellt", schrieb die Informationsabteilung. Weitere Details zu den Begegnungen wurden nicht veröffentlicht.

Über ein angebliches Angebot von Epstein, sie bei einer Schauspielausbildung zu unterstützen, heißt es nun offiziell: "Prinzessin Sofia hat sich weder für eine Schauspielausbildung beworben noch eine solche absolviert." Sofia hat auch eine angebliche Einladung auf Epsteins private Insel in der Karibik nicht angenommen, wie "Aftonbladet" weiter berichtet. Die Prinzessin habe seit 20 Jahren keinen Kontakt mehr zu der betreffenden Person, so der Hof abschließend.

In den vergangenen Jahren hatte Prinzessin Sofia regelmäßig an den Nobel-Feierlichkeiten teilgenommen - selbst vergangenes Jahr, als sie mit Tochter Ines schwanger war. Während offiziell keine Begründung für das Fernbleiben genannt wurde, liegt der zeitliche Zusammenhang mit den Enthüllungen auf der Hand. Die schwedische Königsfamilie versuchte unterdessen, Haltung zu bewahren. Prinz Carl Philip absolvierte den Abend an der Seite seiner Eltern und Schwestern.