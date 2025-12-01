Die Stadt Ludwigsburg hat eine Entscheidung gefällt, die alle Lucie-Partner trifft. Der Landrat spricht von möglichen 11 Millionen Euro Schadensersatz – so einfach ist das aber nicht.
Seit Jahren galt die Stadtbahn als großes Versprechen: ein gemeinsames Projekt, das den Verkehr im Kreis Ludwigsburg entlasten, Orte besser verbinden und Fördergelder in Millionenhöhe sichern sollte. Die Kommunen und der Landkreis investierten in den Zweckverband Lucie und vertrauten darauf, dass die Stadt Ludwigsburg als zentraler Knotenpunkt mitzieht.