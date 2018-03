Nach Entführung von Würth-Sohn Tatverdächtiger in Offenbach festgenommen

Von red/dpa/AFP 14. März 2018 - 16:18 Uhr

Knapp drei Jahre nach der kurzzeitigen Entführung des Unternehmersohns Markus Würth hat die hessische Polizei einen Verdächtigen gefasst. Foto: dpa

Die hessische Polizei hat einen Verdächtigen in Offenbach gefasst. Dieser soll den Milliardärssohn Markus Würth vor drei Jahren entführt haben.

Fulda/Offenbach - Knapp drei Jahre nach der kurzzeitigen Entführung des Unternehmersohns Markus Würth hat die hessische Polizei einen Verdächtigen gefasst. Der Mann sei am Mittwochmorgen in Offenbach im Rhein-Main-Gebiet festgenommen worden, sagte ein Sprecher der zuständigen Polizei in Fulda. Er werde nun dem Haftrichter vorgeführt. Weitere Details könnten noch nicht genannt werden.

Der damals 50-jährige Sohn des Schraubenunternehmers Reinhold Würth war im Juni 2015 im hessischen Schlitz entführt worden. Der Entführer forderte ein Lösegeld in Millionenhöhe, zu einer Geldübergabe kam es aber nicht. Einen Tag nach der Entführung wurde Markus Würth in einem Waldgebiet bei Würzburg an einem Baum gefesselt, aber wohlbehalten gefunden. Das Schraubenunternehmen Würth hat seinen Sitz in Künzelsau bei Heilbronn. Vor etwa einem Jahr wurde eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem Täter gestartet.

Täterprofil nach Tonbandaufnahme erstellt

Aufgrund einer Tonbandaufzeichnung der Stimme des Entführers wurde ein Täterprofil erstellt. Für Hinweise wurde eine Belohnung von 30.000 Euro ausgesetzt. Der 40 bis 52 Jahre alte Mann sollte laut den Ermittlern „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ aus Serbien, dem Kosovo, Montenegro oder Mazedonien stammen. Er kam demnach vermutlich bereits vor dem Jahr 2001 nach Deutschland und lebte im Großraum Frankfurt am Main.

Bei der Suche nach dem Mann setzen die Ermittler auch auf Hinweise aufgrund eines Berichts in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“. Darüber hinaus wandten sich die Ermittler gezielt an Menschen, die aus dem ehemaligen Jugoslawien stammen und im Rhein-Main-Gebiet wohnen.