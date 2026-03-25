Ein weiterer "Der Herr der Ringe"-Film ist in Planung. Nun gab Peter Jackson bekannt: TV-Star Stephen Colbert wird diesen entwickeln.
Stephen Colbert (61) hat einen neuen Job gefunden. Im Mai läuft die Abschiedssendung seiner "Late Show". Der 61-Jährige macht aber offenbar gleich mit einem prestigeträchtigen Projekt weiter. Er wurde US-Medienberichten zufolge beauftragt, gemeinsam mit Philippa Boyens und Peter McGee das Drehbuch für einen "Der Herr der Ringe"-Film zu schreiben. Es ist der zweite neue Streifen in der Reihe.