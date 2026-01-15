Nach Empörung: Schranken für anzügliche KI-Bilder bei Musk-Chatbot Grok

Elon Musks KI Grok ließ Nutzer Frauen in Fotos auf der Online-Plattform X in Bikinis umkleiden. Nach Empörung in vielen Ländern führt die Firma des Tech-Milliardärs mehr Vorkehrungen dagegen ein.
Austin - Nach heftiger internationaler Kritik hat Elon Musks KI-Firma xAI neue Schranken für anzügliche KI-Bilder bei ihrem Chatbot Grok eingezogen. So seien "technologische Maßnahmen" eingeführt worden, die die Bearbeitung von Bildern realer Personen mit leichter Bekleidung wie Bikinis verhindern sollen, teilte die zu xAI gehörende Online-Plattform X mit. Diese Beschränkung gelte sowohl für kostenlose Accounts als auch für zahlende Nutzer.