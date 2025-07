1 Dax Shepard und Kristen Bell freuen sich über ihre Emmy-Nominierung. Foto: imago/MediaPunch / RW

Schauspieler Dax Shepard postet ein freizügiges Foto seiner Frau Kristen Bell, um ihre Emmy-Nominierung für "Nobody Wants This" zu feiern.











Wenn es um kreative Glückwünsche geht, macht Dax Shepard (50) niemand so schnell etwas vor. Seine Frau Kristen Bell (44) wurde für einen Emmy in der Kategorie "Outstanding Actress in a Comedy Series" für ihre Rolle der Joanne in der romantischen Komödie-Serie "Nobody Wants This" nominiert - und Shepard fand eine ganz besondere Art, ihr zu gratulieren.