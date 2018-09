Nach EM-Vergabe VfB-Trainer Tayfun Korkut: Türkei wäre auch guter Gastgeber

Von red/dpa 28. September 2018 - 13:50 Uhr

VfB-Stuttgart-Trainer Tayfun Korkut hofft darauf, dass die Türkei künftig auch die Zusage für ein großes Fußball-Turnier bekommt. Foto: Bongarts

VfB-Stuttgart-Trainer Tayfun Korkut hofft darauf, dass die Türkei künftig auch die Zusage für ein großes Fußball-Turnier bekommt. Nach der EM-Vergabe an Deutschland spricht Korkut sich dafür aus, dass auch die Türkei ein guter Gastgeber gewesen wäre.

Stuttgart - Trainer Tayfun Korkut vom VfB Stuttgart hofft nach der EM-Vergabe an Deutschland, dass die Türkei in Zukunft den Zuschlag für ein großes Fußball-Turnier bekommt. „Das Turnier ist in guten Händen, es wäre aber auch in der Türkei in guten Händen gewesen, da bin ich sicher“, sagte der 44 Jahre alte Trainer des schwäbischen Fußball-Bundesligisten am Freitag. „Ich hoffe, dass in der Zukunft auch die Möglichkeit besteht, dass die Türkei zeigen kann, dass sie so ein Turnier auf einer sehr guten Weise mit einer hohen Gastfreundschaft und mit einer Top-Organisation austragen kann.“

42 Länderspiele für die Türken bestritten

Der bei den Stuttgarter Kickers als Fußballer ausgebildete Korkut war 2012 aus der VfB-Nachwuchsabteilung in die Türkei gewechselt und Co-Trainer der Nationalmannschaft geworden. Für die Türken hatte er als Spieler 42 Länderspiele bestritten.

Am Donnerstag hatte Deutschland am UEFA-Sitz im schweizerischen Nyon den Zuschlag für die Europameisterschaft 2024 bekommen. Die Türkei wurde mit 12:4 Stimmen überraschend deutlich bezwungen.