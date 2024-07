Nach EM-Titel: König Felipe und seine Familie empfangen die spanischen Europameister

1 König Felipe VI. (m.) mit Königin Letizia sowie den Töchtern Leonor und Sofía. Foto: imago images/CordonPress

Nach dem Sieg gegen England im Finale der Fußball-Europameisterschaft sind die Spanier zurück in ihrer Heimat. Dort wurden sie von König Felipe und seiner Familie empfangen.











Der Titel ist zurück in Spanien - und das feiern auch die Royals! Hatten König Felipe VI. (56) und seine Tochter Sofía (17) schon den EM-Sieg der spanischen Fußballnationalmannschaft vor Ort in Berlin bejubeln können, haben sich nun Felipes Ehefrau, Königin Letizia (51), sowie die älteste Tochter des Paares, die spanische Thronfolgerin Prinzessin Leonor (18), angeschlossen. Zu viert begrüßten die Royals die Rekord-Europameister bei einem Empfang in Madrid.