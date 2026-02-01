Nach EM-Silber: Kein Gold für deutsche Handballer – aber glänzende Perspektiven

Das deutsche Nationalteam wird Vize-Europameister – und hat nach Meinung unseres Autors Jochen Klingovsky so viel Entwicklungspotenzial, dass die Perspektive glänzend ist.
Was für eine Leistung! Die deutschen Handballer haben zwar das EM-Finale gegen Weltmeister, Olympiasieger und Gastgeber Dänemark verloren, aber Silber gewonnen. Damit war nach der Niederlage gegen Serbien und dem drohenden Vorrunden-Aus zwischendurch nicht zu rechnen, doch am Ende zeigte die deutsche Mannschaft, die sich von Spiel zu Spiel steigerte, was mit dem besten Torwart des Turniers (Andreas Wolff), einer herausragenden Abwehr und einer Offensive, in der es dank des breiten Kaders enorm viele wurfstarke Alternativen gibt, möglich ist: fast alles!