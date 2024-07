1 In der Kritik: die Entscheidung des Schiedsrichters nach einem vermeintlichen Handspiel des Spaniers Marc Cucurella. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Nachdem die Deutsche Nationalelf am Freitag in Stuttgart im EM-Viertelfinale gegen Spanien aus dem Turnier ausgeschieden ist, regt sich Unmut über eine mögliche Fehlentscheidung des Schiedsrichters. Fans starten Petitionen.











Es war ein bitterer Abend für die deutsche Nationalelf und alle Fans, die am Freitagabend mitgefiebert haben: Im Viertelfinale der EM 2024 in Stuttgart ist Deutschland in der Partie gegen Spanien durch das 2:1 der Spanier in der Nachspielzeit ausgeschieden.