Nach Elternprotest im Remstal: Schulbus fährt wegen S-Bahn-Problem weiterhin – Landkreis verlängert Linie 245A

Gute Nachricht für viele Familien: Die Direktverbindung zum Schulzentrum Grauhalde in Schorndorf bleibt bis Juli 2027 bestehen. Grund sind anhaltende Probleme bei der S-Bahn im Remstal.
Kurz vor sieben Uhr morgens rollt der Bus durch das Remstal. Hebsack, Geradstetten, Winterbach – Haltestelle für Haltestelle steigen Schülerinnen und Schüler ein. Ziel: das Schulzentrum Grauhalde in Schorndorf. Für viele Familien ist diese Fahrt mehr als nur eine Buslinie. Sie ist der Unterschied zwischen einem planbaren Schulweg und täglichem Stress.