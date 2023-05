1 In Folge des Eklats auf einer Migrationskonferenz will sich Boris Palmer im Juni eine Auszeit als Tübinger OB nehmen. Foto: imago/Ulmer Pressebildagentur

Der Tübinger OB Boris Palmer nimmt am kommenden Montag an der ersten Gemeinderatssitzung seit dem Eklat bei einer Migrationskonferenz teil. Warum die Fraktionen wohl auf eine Aussprache verzichten werden.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Bundesweite Schlagzeilen hatte der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer zuletzt wieder ausgelöst: Auf einer Migrationskonferenz in Frankfurt reagierte er auf an ihn gerichtete „Nazis-raus“-Rufe mit einem Judenstern-Vergleich, der ihn unter anderem die Mitgliedschaft bei den Grünen kostete, Palmer trat nach diesem Eklat selbst aus der Partei aus. Auch das Schwarze Menschen abwertende N-Wort hatte er auf der Konferenz immer wieder benutzt. Im Juni will er sich eine Auszeit als OB von Tübingen nehmen, sich professionelle Hilfe suchen, um derartige Eskalationen künftig zu vermeiden.