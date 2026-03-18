Nach Eklat um Schulbegleitung: Kind mit Gigantismus – viele trauen sich die Assistenz nicht zu

Der zwölfjährige Jan hat Gigantismus und Autismus. Er gehört zu den Stuttgarter Kindern, für die sich nur schwer eine neue Schulbegleitung findet. Aktuell bindet er zwei Lehrkräfte.
Der zwölfjährige Jan ist nicht nur ungewöhnlich groß und schwer für sein Alter, sondern auch geistig auf dem Niveau eines Kleinkinds. Sprechen kann er nicht. Jan wurde mit Gigantismus und Autismus geboren. Der Schüler der Gustav-Werner-Schule in Zuffenhausen ist eines der 146 Kinder, die von der fristlosen Kündigung des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) Stuttgart in der Schulbegleitung betroffen sind. Auch er musste vom 4. Februar an von einem Tag auf den anderen zuhause bleiben. Und er gehört zu den Kindern, bei denen es besonders schwierig ist, Ersatz zu finden. Viele trauten sich seine Begleitung gar nicht zu, berichtet seine Mutter, Agnieszka Tomczak. Sie seien eingeschüchtert von seiner Statur.