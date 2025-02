Nach Eklat um gefällte Bäume in Weil der Stadt: Naturschutzverbände scheitern vor dem Verwaltungsgerichtshof

Neues Lokal Pasti in Holzgerlingen Cocktails, Antipasti und das berühmte Tiramisu

Lena Zimmerer und Gregorio Fellachidis stecken viel Liebe in ihr neues Lokal Pasti in Holzgerlingen. Auf die Karte kommt, was die Gäste sich wünschen. Die beiden sind ein echtes Powerpaar.