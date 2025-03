Nach Eklat in Washington: Baerbock: „Neue Zeit der Ruchlosigkeit hat begonnen“

Nach Eklat in Washington

1 Annalena Baerbock (Grüne) hat sich entsetzt über den Eklat im Weißen Haus geäußert. (Archivbild) Foto: dpa/Sören Stache

Trump und Selenskyj waren am Freitag vor laufenden Kameras in Washington heftig aneinandergeraten. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) äußerte sich entsetzt.











Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat sich entsetzt über den Eklat im Weißen Haus zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geäußert. „Eine neue Zeit der Ruchlosigkeit hat begonnen“, sagte Baerbock am Samstag in Berlin, „eine ruchlose Zeit, in der wir die regelbasierte internationale Ordnung und die Stärke des Rechts mehr denn je gegen die Macht der Stärkeren verteidigen müssen“.