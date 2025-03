Nach Eklat im Weißen Haus: US-Regierung: Treffen mit der Ukraine geplant

1 Bei einem Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus, griff ihn der US-Präsident Donald Trump vor laufender Kamera an. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire/IMAGO/Jim LoScalzo - Pool via CNP

Nach dem Eklat im Weißen Haus wollen die USA nun offenbar den direkten Gesprächsfaden mit der Ukraine wieder aufnehmen. Für kommende Woche ist ein Treffen in Saudi-Arabien geplant.











Die US-Regierung plant dem Sondergesandten Steve Witkoff zufolge ein Treffen mit Vertretern der Ukraine in Saudi-Arabien. Dies könne in Riad oder Dschidda stattfinden - man sei noch in der Koordination, sagte Witkoff. „Ich denke, die Idee ist, einen Rahmen für ein Friedensabkommen und einen ersten Waffenstillstand festzulegen.“ Medienberichten zufolge soll Witkoff an dem Treffen teilnehmen. Er selbst deutete an, zu dem Treffen zu reisen: „Ich glaube, ich werde nächste Woche in vier Ländern sein, und wir müssen die Reihenfolge festlegen.“