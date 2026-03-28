Nach Eklat bei Afrika-Cup: Senegal setzt mit Pokal-Parade ein Zeichen der Unbeugsamkeit

Nach dem chaotischen Afrika-Cup-Finale gegen Marokko wird Senegal den Titel aberkannt. Doch der Verband kämpft dagegen juristisch – und das Team setzt nun ein Zeichen.
Nach der Aberkennung des Titels beim Afrika Cup hat die Fußball-Nationalmannschaft Senegals ein Zeichen der Unbeugsamkeit gesetzt. Die Spieler um Bayern-Profi Nicolas Jackson trugen den Pokal für den Sieger des Kontinental-Wettbewerbs auf einer Art Ehrenrunde im Stade de France, wo um 17.00 Uhr das Testspiel gegen Peru angepfiffen wurde, und ließen sich von den Fans feiern. Auch auf der Tribüne und im Kabinengang präsentierten die Senegalesen die Trophäe mit ausgelassener Freude.