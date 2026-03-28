Nach Eklat bei Afrika-Cup: Senegal setzt mit Pokal-Parade ein Zeichen der Unbeugsamkeit

Nach dem chaotischen Afrika-Cup-Finale gegen Marokko wird Senegal den Titel aberkannt. Doch der Verband kämpft dagegen juristisch – und das Team setzt nun ein Zeichen.

Nach der Aberkennung des Titels beim Afrika Cup hat die Fußball-Nationalmannschaft Senegals ein Zeichen der Unbeugsamkeit gesetzt. Die Spieler um Bayern-Profi Nicolas Jackson trugen den Pokal für den Sieger des Kontinental-Wettbewerbs auf einer Art Ehrenrunde im Stade de France, wo um 17.00 Uhr das Testspiel gegen Peru angepfiffen wurde, und ließen sich von den Fans feiern. Auch auf der Tribüne und im Kabinengang präsentierten die Senegalesen die Trophäe mit ausgelassener Freude.

Der Fall liegt nun beim Cas

Daraufhin hatte es zahlreiche Kritik aus der Fußball-Welt gegeben. Der senegalesische Fußball-Verband legte Berufung vor den Internationalen Sportgerichtshof Cas ein. Diese zielt darauf ab, die Caf-Entscheidung aufzuheben und Senegal wieder zum Sieger des Afrika Cups zu erklären.

Das Caf-Gericht hatte seine Entscheidung damit begründet, dass das senegalesische Team durch das Verlassen des Platzes aus Protest gegen eine Schiedsrichterentscheidung gegen Ende der regulären Spielzeit die Partie aufgegeben habe. In erster Instanz war Senegals Verband nur zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

Was war überhaupt passiert?

Das Finale des Afrika Cups am 18. Januar war infolge fragwürdiger Schiedsrichterentscheidungen komplett aus dem Ruder gelaufen. Nach einem umstrittenen Elfmeterpfiff zugunsten Marokkos in der Nachspielzeit hatte Senegals Mannschaft im Januar fast geschlossen den Platz verlassen. Ex-Bayern-Profi Sadio Mané holte seine Kollegen auf das Feld zurück.

Brahim Díaz verschoss danach den Elfmeter für Marokko kläglich, in der Verlängerung erzielte Pape Gueye das Siegtor für den Senegal. Die Marokkaner legten anschließend Einspruch ein, dem in zweiter Instanz stattgegeben wurde.

Danach hatte der Senegal angekündigt, er werde „alle geeigneten Rechtsmittel ausschöpfen, einschließlich vor den zuständigen internationalen Gerichtsinstanzen“, damit der Vorrang des sportlichen Ergebnisses wiederhergestellt werde.