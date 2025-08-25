Nach Einsatz in Völklingen: Sechs Schüsse trafen den getöteten Polizisten im Saarland

Die Staatsanwaltschaft äußert sich zu Details des Tathergangs von Völklingen. Klar ist nun, dass der Beschuldigte auch noch auf den Beamten schoss, als dieser schon am Boden lag.
Saarbrücken - Der im saarländischen Völklingen getötete Polizist ist von sechs Schüssen getroffen worden und starb in Folge von Blutverlust. Das teilte die Staatsanwaltschaft gemeinsam mit weiteren Details zu der Tat vom vergangenen Donnerstag mit. Nach dem vorläufigen Ergebnis der Obduktion seien bei dem 34-jährigen Polizisten Schussverletzungen unter anderem an Kopf und Rumpf festgestellt worden. Der 18-jährige Beschuldigte soll noch auf den Beamten geschossen haben, als dieser bereits am Boden lag.