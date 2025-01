Nach Einsatz in Elsa-Brändström-Straße: Drogen und versuchter Mord: Polizei nimmt drei Männer fest

5 So endet die Verfolgungsjagd. Foto: SDMG

Ein versuchter Mord, Drogen und eine rasante Verfolgungsjagd: Drei Männer sitzen nun in Haft. Die Ermittlungen reichen weiter als bislang bekannt.











Die Verfolgungsjagd in der Elsa-Brändström-Straße in Böblingen vor zwei Wochen und ein Zolleinsatz in Schönaich am selben Tag – jetzt ist klar: Beides hängt zusammen. Es geht offenbar um Drogenhandel im großen Stil und einen Mordversuch in Steinenbronn im Februar des vergangenen Jahres. Drei Männer im Alter von 25, 26 und 39 Jahren sitzen wegen des Verdachts des Drogenhandels in U-Haft. Gegen den 25-Jährigen liegt auch ein Haftbefehl wegen versuchten Mordes vor.