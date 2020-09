Vorfall in der Stuttgarter Innenstadt Frau wird von Trio sexuell belästigt und ausgeraubt

Eine 24-Jährige ist in der Nacht zum Samstag in Stuttgart unterwegs, als sie von drei Unbekannten in eine dunkle Ecke gedrängt wird. Dort greifen sie der Frau in den Intimbereich – und rauben sie anschließend aus.