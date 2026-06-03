Nach Einigung in Neustadt: Mahle-Führung kritisiert Streik wegen Standortschließung

Die Mahle-Führung übt scharfe Kritik am beendeten Streik der IG Metall im Werk Neustadt an der Donau. Zugleich zeigt sich, in welchem Ausmaß viele Beschäftigte davon profitieren.
Die Mitglieder der IG Metall bei Mahle im bayerischen Neustadt an der Donau haben in einer zweiten Urabstimmung „mit deutlicher Mehrheit“, wie es heißt, dem Verhandlungsergebnis mit dem Unternehmen zugestimmt. Damit tritt der am vorigen Freitag vereinbarte Sozialtarifvertrag für das Werk, das im ersten Quartal 2027 geschlossen werden soll, nun in Kraft. Vorausgegangen war achttägige Arbeitsniederlegungen – der erste Erzwingungsstreik in der gut 100-jährigen Firmengeschichte.