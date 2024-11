1 Lindsey Vonn, hier 2024 in Los Angeles abgelichtet, kehrt auf die alpinen Skipisten zurück. Foto: imago images/Cover-Images/CraSH/imageSPACE

Lindsey Vonn kehrt in den Ski-Sport zurück. Welche glücklichen Umstände ihr überraschendes Comeback ermöglichten, hat die Ausnahmesportlerin jetzt verraten.











Die einstige "Speed-Queen" Lindsey Vonn (40) kehrt in den alpinen Skisport zurück. Das gab die US-Amerikanerin, die in ihrer bis 2019 andauernden Karriere 82 Weltcupsiege für sich verbuchen konnte, am Donnerstag (14. November) in der "New York Times" bekannt.

Auch auf Instagram postete Vonn ein kurzes Video von sich auf der Piste, und schrieb dazu, dass sie hoffe, ihr werde der Rennanzug noch passen. Im Gespräch mit der Tageszeitung verriet Vonn, welche glücklichen Umstände ihr überraschendes Comeback im Alter von 40 Jahren erst ermöglicht haben. Lesen Sie auch Lindsey Vonn: "Ich hatte ein so breites Lächeln" Die viermalige Gesamtweltcupsiegerin hatte ihren Rückzug vom Skisport im Jahr 2019 in einem bewegenden Instagram-Post bekannt gegeben. "Trotz intensiver Therapie, Training und einer Knieschiene bin ich nicht in der Lage, die notwendigen Drehungen zu machen, um so zu kämpfen, wie ich es könnte. Mein Körper ist irreparabel kaputt", schrieb sie damals zur Erklärung. Gegenüber der "New York Times" enthüllte Vonn jetzt, dass sie über einen Zeitraum von fast zehn Jahren nicht mehr in der Lage gewesen sei, ihr rechtes Bein zu strecken. Damit einhergegangen seien Probleme mit der Hüfte, ihrem Rücken sowie dem Nacken. Starke Verbesserung durch künstliches Kniegelenk Doch ein Eingriff im April dieses Jahres habe die auch für sie zuvor nicht absehbare Wende gebracht. "Ich habe mich der Operation unterzogen, weil ich am Ende meiner Kräfte war", so Vonn wörtlich. Während der OP seien ihr drei Millimeter Knochen entfernt und durch Titan ersetzt worden. Schon einen Monat später konnte sie so ihr rechtes Bein wieder strecken und die Kraft in ihren Beinen trainieren. Der Rückkehr in den Skisport stand so nichts mehr entgegen. "Alles fühlte sich so anders an", sagt Vonn. Aus einigen vorsichtigen privaten Trainingssessions entwickelte sich die Rückkehr ins Ski-Team der Vereinigten Staaten. "Ich hatte ein so breites Lächeln, dass es durch die Rückseite meines Helms kam", verrät Vonn noch über ihre positiven Erlebnisse nach dem überaus erfolgreichen operativen Eingriff. Nun sei es ihr Ziel, "dies zu genießen, und hoffentlich führt mich dieser Weg zu Weltcup-Rennen. Ich wäre nicht zurück im US-Ski-Team, wenn ich keine Absichten hätte."