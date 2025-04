Nach einer Tochter bekommt sie...: Anne-Marie verrät Geschlecht ihres zweiten Babys

Die britische Musikerin Anne-Marie (34) und ihr Ehemann, der Rapper Slowthai (30), werden wieder Eltern. Nun hat die Sängerin in der britischen Frühstücksradiosendung "Capital Breakfast" über ihre zweite Schwangerschaft geplaudert. Dabei enthüllte sie auch das Geschlecht ihres Babys. Auf die Frage, ob sie verraten könne, was es werde, antwortete die Sängerin: "Ja, es wird ein Junge." Auf die Feststellung des Moderators, dass sie somit "eins von jedem" habe, sagte Anne-Marie: "Ich weiß und dann bin ich fertig!"

Probleme mit Schwangerschaftsdiabetes

Wie die "Daily Mail" berichtet, sprach Anne-Marie in der Sendung auch über die schwierige Namenssuche für ihr zweites Kind. "Weil Seven so einzigartig ist und wir ihn nicht einfach Barry nennen können", gab sie an und spielte dabei auf den Namen ihrer Tochter an. "Ich weiß noch nicht einmal, ob es der Name sein wird, weil er so seltsam ist, aber wir haben den Namen ...". Laut des Berichts war der ausgepiepste Name letztendlich in der Sendung nicht zu hören.

Wie die Sängerin weiter erzählte, leide sie unter Schwangerschaftsdiabetes, was ärgerlich sei, "weil ich kein Getreide oder Brot essen kann". Zudem habe sie dieses Mal seltsame Gelüste. "Neulich wollte ich unbedingt ein Steak essen, und ich habe in meinem ganzen Leben noch nie ein Steak gegessen."

Im vergangenen Februar feierte Anne-Marie bei Instagram den ersten Geburtstag ihrer Tochter Seven. "Unser Baby ist 1! Ein Jahr mit der schönsten Seele. Ich hoffe, du hast dein Leben bis jetzt geliebt." Weiter schrieb die Musikerin zu einer Bilderreihe ihrer Tochter: "Unser kostbarer kleiner Bücherwurm, du bist so klug und lustig. Wir können es kaum erwarten, den Rest unseres Lebens mit dir zu verbringen."